كشفت معلومات قناة الـ"MTV"، أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ زار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ طالبًا منه أن يتدخّل مع حليفه "​حزب الله​"، لتأمين ضمانة لرئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​". ولفتت إلى أنّ "جنبلاط طلب ضمانة من "حزب الله" لعدم الإستفراد به في ​المجلس العدلي​، ومتى يحصل عليها، سيقبل بإحالة ملف قبرشمون إلى المجلس العدلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـMTV: جنبلاط طلب ضمانة من حزب الله لعدم الإستفراد به في المجلس العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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