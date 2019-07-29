الحريري هنأ القبيات على فوزها بلقب اجمل بلدة لبنانية

هنأ رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بلدة ​القبيات​ على فوزها بلقب اجمل بلدة لبنانية لهذا العام في تتصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "مبروك للقبيات فوزها بلقب اجمل بلدة لبنانية لهذا العام. ومبروك لكل عكار واهلها جمال طبيعتهم وطبعهم القبيات أجمل بلدة لبنانية لعام 2019. مبروك لعكار. مبروك".

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