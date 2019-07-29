سقوط عدد من الجرحى في سحمر بالبقاع الغربي بإشكال عائلي على خلفية ارث منزل

افادت معلومات عن سقوط عدد من الجرحى بإشكال عائلي في بلدة سحمر بالبقاع الغربي، على خلفية ارث منزل قديم، حصل خلاله تضارب بالايدي والعصي والسكاكين.
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