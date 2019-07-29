سقوط عدد من الجرحى في سحمر بالبقاع الغربي بإشكال عائلي على خلفية ارث منزل

افادت معلومات عن سقوط عدد من الجرحى بإشكال عائلي في بلدة سحمر ب​البقاع الغربي​، على خلفية ارث منزل قديم، حصل خلاله ​تضارب بالايدي​ والعصي و​السكاكين​.

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