بلال عبدالله: من اطلق العنان لارسلان للتطاول على مؤسسات الدولة ان يعيده الى حجمه الطبيعي

دعا عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ ردا على مؤتمر الصحفي لرئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​، من اطلق له العنان للتطاول على مؤسسات الدولة ان يعيده الى حجمه الطبيعي، وقد غاب عن ذهن البعض ان رئيس ​الحزب الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ والاشتراكي متجذرين في الارض.

وردا على سؤال اكد في حديث تلفزيوني، ان "جنبلاط يطلب ضمانة الناس ولا يطلب ضمانة من احد، ونحن لم نتملق لاحد او نرتهن لاحد وتاريخنا يشهد على ذلك".

واعتبر انه آن الاوان لوضع حد لموضوع تعطيل جلسات الحكومة، خاصة وانه يتم التطاول على ​الطائف​ بشكل متواصل منذ السنوات الماضية، وامل تخطي المرحلة وحماية استقرار الوطن.