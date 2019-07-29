الجراح: الحريري أكد أن تنظيف الليطاني يشكل أولوية للحكومة وشكل لجنة لمتابعة الملف

أوضح وزير الإعلام ​جمال الجراح​، بعد اجتماع ترؤسه رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، تناول البحث في مشروع تنظيف ​نهر الليطاني​، أنّ "البحث تركّز حول متابعة موضوع رفع ​التلوث​ عن حوض الليطاني، بمشاركة كلّ الوزراء المعنيّين و​البنك الدولي​ والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من أجل وضع خارطة طريق سريعة للبدء بالعمل الجدي للتخلص من هذا التلوث".

ولفت إلى "أنّنا عرضنا في اجتماع اليوم للمواضيع الأساسيّة الّتي يجب أن تتمّ معالجتها، إلى جانب مسألة التمويل والإجراءات الواجب اتّخاذها لمنع التلوث عن مياه عين الزرقا، والبدء بهذه المشاريع فورًا، كسبًا للوقت والتخلّص من التلوث الحاصل في نهر الليطاني، والّذي باتت مصادره معروفة".

وبيّن الجراح أنّ "الحريري شكّل لجنة متابعة لهذه الغاية، مؤكّدًا أنّ هذا الملف يشكّل أولويّة للحكومة وله شخصيًّا، وهو بالأولويّة نفسها لملف ​الكهرباء​"، لافتًا إلى أنّ "الحريري قد طلب من "البنك الدولي" والوزراء كافّة أن يتابعوا معه شخصيًّا، في حال مواجهتهم لأيّ عوائق أو مشاكل".