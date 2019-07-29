جوزيف ابوفاضل: اذا بقيت الامور على ما هي عليه حفلة "مشروع ليلى" لن تنعقد في 9 آب

اشار المحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل تعليقا على حفلة "مشروع ليلى" في جبيل في 9 آب، الى "اننا لسنا خائفين على ديننا المسيحي من اغنية، ومن لا يحترم ​العذراء​ لن نحترمه، وهم يتصرفون "بصلف" وهم لم يعتذروا ولا يريدون ان يعتذروا، واذا بقيت الامور على ما هي عليه الحفلة لن تنعقد في 9 آب، وحرية المعتقد في ​الدستور​ تكفل حرية العبادة دون ان تهين معتقدات الاخرين".

ولفت ابو فاضل في حديث تلفزيوني، الى انني كمسيحي مشرقي امس دينيا، وما اقوله "يا عيب الشوم على رئيس ​بلدية جبيل​ الذي سمح بالحفل".