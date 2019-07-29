اشار المحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل تعليقا على حفلة "مشروع ليلى" في جبيل في 9 آب، الى "اننا لسنا خائفين على ديننا المسيحي من اغنية، ومن لا يحترم العذراء لن نحترمه، وهم يتصرفون "بصلف" وهم لم يعتذروا ولا يريدون ان يعتذروا، واذا بقيت الامور على ما هي عليه الحفلة لن تنعقد في 9 آب، وحرية المعتقد في الدستور تكفل حرية العبادة دون ان تهين معتقدات الاخرين".
ولفت ابو فاضل في حديث تلفزيوني، الى انني كمسيحي مشرقي امس دينيا، وما اقوله "يا عيب الشوم على رئيس بلدية جبيل الذي سمح بالحفل".
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف ابوفاضل: اذا بقيت الامور على ما هي عليه حفلة "مشروع ليلى" لن تنعقد في 9 آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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