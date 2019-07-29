بومبيو: تحرك أميركي وشيك لتحقيق انضمام دول الخليج إلى صفقة القرن

أعرب وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ عن "أمله في انضمام ​دول الخليج​ إلى خطة ​صفقة القرن​"، مشيراً الى أن "كبير مستشاري ​البيت الأبيض​ ​جاريد كوشنر​ سيزور المنطقة قريبا لتحقيق هذا الهدف".

ولفت بومبيو، خلال مشاركته في منتدى لنادي ​واشنطن​ الاقتصادي تعليقا على سير عملية السلام بين الجانبين والخطة الأميركية الخاصة به الى أن "هناك سبب لعدم حل هذه القضية على مدار أكثر من 40 عاما، وفي نهاية المطاف هذا سيكون قرارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي و​القيادة​ في ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​".

وأشار إلى انه كان "منخرطا بعمق في جهود كوشنر، الذي يعتبر مسؤولا عن خطة السلام الأميركية"، لافتاً الى أن "كوشنر يقوم قريبا بجولة إلى دول المنطقة لتسليط ​الضوء​ على السبيل إلى الأمام، الذي تقترحه ​الولايات المتحدة​ على شركائها"، موضحاً أنه "في نهاية المطاف، يمكننا عرض رؤيتنا وخطتنا، اللتين نأمل بأن يشاركوا فيها. ونامل في أن نحقق انضمام دول الخليج، وكذلك صراحة البلدان الأوروبية، إلينا في هذه الجهود، لتقول إن هذا هو السبيل إلى الأمام".

وأكد أنه "وفي النهاية، القرار حول التوصل غلى هذا التقارب الأصلي يعود إلى هذين البلدين وإلى قيادتيهما".

وأشار بومبيو إلى أن "الكشف عن خطة السلام الأميركية سيتم قريبا"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستفضل الحل الذي سيتفق عليه كل من ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين".