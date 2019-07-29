سليم عون: خيار الرئيس عون عدم ايقاف الموازنة وتعطيلها لان ضرر التعطيل اكبر

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون ان الاكيد ان خيار الرئيس ميشال عون عدم ايقاف الموازنة وتعطيلها لان ضرر التعطيل اكبر، خاصو واننا اصبحنا في الشهر السابع خاصة من العام 2019 ومع وجود امكانية لتصحيح هذا الخلل في موازنة العام 2020.
ولفت عون في حديث تلفزيوني، الى ان من ذكر بالعدد هو الطائفي وليس نحن الطائفيين، وهل يا ترى الشراكة تكون بين شريك موجود وشريك غير موجود؟ لانه اذا استمرت الامور سائرة كما الوضع الراهن سنكون الشريك غير الموجود.
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