معلومات للـOTV: اللواء ابراهيم يعمل على اقتراح جديد بالتسيق مع الرؤساء الثلاثة

أفادت معلومات للـOTV بأن "المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يعمل على اقتراح جديد بالتسيق مع الرؤساء الثلاثة ومجلسي النواب والحكومة، في ملف قبرشمون"، مشيرة إلى أن "الاقتراح قد يتبلور في غضون يومين وقد يحظى بقبول لدى الجانبين المتنازعين النائب طلال أرسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط".
ورفضت مصادر مطلعة على فحوى المبادرة أن تكشف عن مضمونها لكنها أكّدت أن "لا علاقة لها بما حكي سابقًا عن لقاء مصالحة خماسي ينعقد في بعبدا وحظوظها كبيرة بالقبول وقد تمهد لجلسة حكومية نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل".
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