معلومات للـOTV: اللواء ابراهيم يعمل على اقتراح جديد بالتسيق مع الرؤساء الثلاثة

أفادت معلومات للـOTV بأن "المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ يعمل على اقتراح جديد بالتسيق مع الرؤساء الثلاثة ومجلسي النواب و​الحكومة​، في ملف قبرشمون"، مشيرة إلى أن "الاقتراح قد يتبلور في غضون يومين وقد يحظى بقبول لدى الجانبين المتنازعين النائب ​طلال أرسلان​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ وليد جنبلاط".

ورفضت مصادر مطلعة على فحوى المبادرة أن تكشف عن مضمونها لكنها أكّدت أن "لا علاقة لها بما حكي سابقًا عن لقاء مصالحة خماسي ينعقد في ​بعبدا​ وحظوظها كبيرة بالقبول وقد تمهد لجلسة حكومية نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل".