أكدت مصادر قناة "المستقبل" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ التقى وزير ​الصناعة​ أبو فاعور بعيدا عن الاعلام، لتأكيد التواصل المستمر بين الحريري ورئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل: الحريري التقى أبو فاعور لتأكيد التواصل مع جنبلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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