الديمقراطي في بعلشميه: إشكال البلدة بدأ بالشخصي وتطور وكاد ان يسبب إشكالاً كبيراً بين عائلتين

أعلنت وحدة ​بعلشميه​ في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ أن اشكالاً قد حصل في ساعات الفجر الأولى من اليوم، بين أبناء من عائلات بعلشميه وهما المدعوان "ر.أ.ف" و "ع.د" وقد بدأ الإشكال بشكل شخصي وتطور فيما بعد وتجمع عدد من ابناء العائلتين في البلدة "الدنف وأبي فرّاج"، حيث تحوّل الى اشكال حزبي نظراً للإحتقان الموجود في مناطق وقرى الجبل ولولا تدخل ​القوى الأمنية​ لكان تطوّر وأدى إلى نتائج لا تحمد عقباها.

وأكدت الوحدة أن ما صرّح به رئيس الحزب النائب ​طلال أرسلان​ هو تماماً ما الذي حصل، وأن أي محاولة لتسخيفه والإلتفاف عليه هو تعمية لما جرى ولواقع قرى الجبل. واستنكرت الدعوى القضائية التي تمّ رفعها من قبل نائب الفتنة في المنطقة بحق الرفيق فادي أبو فرّاج، معتبرة هذه الدعوى تطبيقاً للمثل الشعبي "قتلني وبكى سبقني واشتكى". اضاف البيان "رحم الله الشهيد سامر أبي فرّاج".