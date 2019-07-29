أكّد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "للأسف كل هذا الضجيج ونعيق البوم يضرب الحد الأدنى من مصداقية ​القضاء​"، مشيرًا إلى أن "التحقيق وحده يقرر مسار الاتجاه بعد تسليم المتهمين من الفريق الآخر. اما أن نلجأ الى التصويت في ​مجلس الوزراء​ فهذه بدعة لا مثيل لها وبالأساس نرفض الأحكام العرفية المسبقة من اية جهة كانت مهما علا شأنها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: التحقيق وحده يقرر مسار الاتجاه بعد تسليم المتهمين من الفريق الآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.