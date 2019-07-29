هيئة الطيران الروسية: مستعدون لاجراء محادثات لاستئناف الرحلات الجوية بين روسيا وأوكرانيا

أعربت هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا" عن "استعدادها إجراء محادثات شاملة مع إدارة الطيران الأوكرانية بشأن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، رغم عدم وجود اتصالات في هذا الشأن بين ​موسكو​ وكييف، وذلك بعد نحو 4 سنوات من توقف الرحلات الجوية على خلفية توترات بين البلدين حول عدد من الملفات".

ولفت رئيس الهيئة الروسية ألكسندر نيرادكو الى "أننا مستعدون على طول الخط، الآن بإمكاني تأكيد الاستعداد لمحادثات شاملة مع إدارة الطيران الأوكرانية في كل القضايا التي تخص الخطوط الجوية والأمور الأخرى ذات الصلة"، لافتاً الى أن "الجانب الأوكراني لم يتخذ أية خطوات لبدء حوار حتى الآن".

وتوقفت الرحلات الجوية بين ​روسيا​ وأوكرانيا في تشرين الأول 2015، وكانت كييف قد وضعت، قبل شهر من توقف الرحلات، شركات الطيران الروسية على قائمة العقوبات الأوكرانية، وردت روسافياتسيا بحظر دخول الطائرات التابعة لكل شركات الطيران الأوكرانية من الطيران إلى روسيا.