وزير الإعلام اليمني: ندين المجزرة التي ارتكبها الحوثيون بقصف سوق آل ثابت بصواريخ الكاتيوشا

دان وزير الإعلام اليمني "المجزرة التي ارتكبها ​الحوثيون​ بقصف سوق آل ثابت بمحافظة صعدة ب​صواريخ​ الكاتيوشا". يذكر أن الحصيلة الأولية هي 10 قتلى مدنيين و20 جريحاً.

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