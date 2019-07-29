أشاد رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو بـ"العلاقات مع ايران ووصفها بالشريك الاستراتيجي لبلاده"، مؤكدًا "تمتين الاواصر بين البلدين على مختلف الصعد".
وعدّد تاو، خلال لقائه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران صادق آملي لاريجاني، أهداف زيارته لطهران التي تتمثل بتعزيز التعاون والصداقة بين الشعبين".
ونوه بأن "الحزب الحاكم في بلاده ودائرة الشؤون الدولية يوليان اهتماما كبيرا بالعلاقات مع مختلف البلدان"، معربًا عن "استعداد الحزب لتعزيز التعاون والعلاقات وتقديم الاستشارات اللازمة كما إنه يرحب بمواصلة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين".
وأكد أن بلاده على "استعداد لتقديم أي دعم للحفاظ على الحقوق القانونية والشرعية للشعب الايراني وإن بكين عازمة لتمتين الاواصر الاستراتيجية مع ايران دون تغيير"، مشددًا على أن "الصين على استعداد للتصرف بفاعلية في مجال التعاون مع ايران لتنفيذ الاتفاق النووي والحفاظ على السلام في المنطقة".
واعتبر أن "أميركا تتصرف وفق نزعة احادية وتعد السبب الرئيسي للمشاكل والتوترات في الشرق الاوسط وإننا نعارض الغطرسة الاميركية والحظر الاحادي الجانب".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول صيني: ايران شريكتنا الاستراتيجية ونعمل على توطيد العلاقات معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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