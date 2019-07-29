بومبيو: ترامب يرغب بالبدء في سحب قوات بلاده من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أنه "يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبدء في سحب قوات بلاده من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020 ".
وخلال مداخلة في النادي الاقتصادي بواشنطن، ردا على سؤال عن إمكانية خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان قبل الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة، أوضح بومبيو أنها "التعليمات التي تلقيتها من الرئيس"، مشيراً الى أنه "قال بكل وضوح أنهوا الحروب التي لا تنتهي وباشروا الانسحاب".
ومنذ عام، باشرت واشنطن حوارا مباشرا غير مسبوق مع حركة "طالبان" للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب، وقد أعرب ترامب مجددا عن رغبته في وضع حد "للحروب التي لا تنتهي" لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.
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