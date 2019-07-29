شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار شرطى تركى بعد فصله بموجب قانون أردوغان للطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "زمان"، التباعة للمعارضة التركية، أن الشرطي التركى، فاتح كارا أحمد أوغلو، البالغ من العمر 26 عامًا، أقدم على الانتحار داخل المنزل الذي يقطنه بمفرده في مدينة بولو غرب تركيا، بعدما فقد عمله، بموجب أحد المراسيم الصادرة بموجب قانون الطوارئ.

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وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن الشرطي السابق قام بشنق نفسه داخل منزله، باستخدام حبل موصول بأنبوب الغاز الطبيعي.

وقالت صحيفة زمان، إن أحد أصدقاء فاتح المطرود من الأمن قبل عام، لم يتمكن من الاتصال به لفترة من الوقت، مما دفعه إلى التوجه لمنزل صديقه، وعندما لم يقم أحد بفتح باب المنزل دخل صديق فاتح برفقة حارس البناية إلى المنزل باستخدام المفاتيح الاحتياطية التي بحوزة حارس البناية، وفور دخولهم المنزل عثرا على فاتح مشنوقا بحبل متصل بأنبوب الغاز الطبيعي.