شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..مذيعة اخوانية تفضح سرقات" قيادات الجماعة" للتمويلات والتبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت عصماء البقشيشى، مذيعة إخوانية تسجيل صوتي لها ، كشفت فيه فضائح جديدة حول قيادات جماعة الإخوان الارهابية وسرقة التمويلات والتبرعات ، مؤكدة أنها ليست وليدة اليوم ، كما يعتقد البعض بل انها أمور موجودة منذ زمن فى الخارج.

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وقالت السيدة الاخوانية، فى التسجيل الصوتي المتداول، إن كل من يدافع عن محمود حسين ، بحجة التسجيل المسرب لأمير بسام ، والذى كشف فيه عن قيام محمود حسين بكتابة شقق وعقارات باسمه وأسماء أشخاص آخرين، أن هذا حدث منذ سنتين، فهم لم يبرؤوه بل هم شركاء معه، متسائلةً "كيف تعرفون ما يحدث داخل الجماعة منذ سنتين وتتكتمون عليه وكأن الأمر طبيعي، ولم يحدث مشكلة، ومحمود حسين لا يزال متواجد في منصبه حتى الآن والأمور على ما يرام؟".

وأشارت عصماء البقشيشى ، أن هناك العديد من عناصر الجماعة يتلقون تعليمات من محمود حسين ، الأمين العام لجماعة الاخوان الارهابية ويتلقون منه الأوامر دون أى اعتراض على ما يقول رغم اختلاسه أموال الجماعة لصالحه، لافتة الى أنهم يسيرون خلفه كالقطيع وينفذون ما يقوله لهم من أوامر، و أن من يعتقد أنه ينشر تسجيلات أو قضايا فساد أنه يعادى محمود حسين بشكل شخصى، أو إبراهيم منير، أو حتى الهياكل العظمية التي جلبت الدمار لشباب الجماعة، ولم يأتِ من تحت رؤوسهم سوى الخراب، فهو مخطئ.

ووجهت الاخوانية رسالة الي كل من يدافع عن لصوص الإخوان قائلة :"أنت ياللي بتدافع عن محمود حسين أو إبراهيم منير هم مش أسياد، وحاول تسترجل، ولا تدافع باستماتة عن أشخاص لو شافتك مش هترمي عليك السلام، ولو لقتك ميت أو مرمي في مستشفى مش هتحط اديها ف جيوبها وتديك حاجة، أنت كده لا بتدافع عن دعوة ولا دين، فياريت تخلوا هدفكم الإصلاح والدفاع عن الجماعة.