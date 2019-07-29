شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رسلان يطالب "الإسكان" بتخصيص مزيد من وحدات العلمين لأبناء مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بمراعاة أبناء محافظة مطروح ومركز ومدينة العلمين فى تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة العلمين الجديدة، موجها حديثه لنائب وزير الإسكان قائلا "خدوا بالكم من أبناء مطروح.

وأوضح رسلان، أن الإعلان عن الوحدات السكنية عبر شبكة الإنترنت "أونلاين" غير كاف، قائلا "مش كل الناس عندها نت"، من ناحيته أكد خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق العمرانية، أن إعلانات الأونلاين تتم فى اختيار الوحدة فقط بعد حجزها بعيدا عن وحدات الإسكان الاجتماعى، مضيفا أنه يتم الإعلان فى الصحف والبيانات الصحفية، قائلا "وبنعمل إعلانات فى الجرايد بس محدش بيبص عليها ولا بيشترى الجرنال".

وأشار نائب وزير الإسكان والمرافق العمرانة، إلى أن العمل فى مدينة العلمين الجديدة بدأ آخر عام 2016، وأن طول الشاطئ يبلغ 14 كيلو متر تم تقسيمهم إلى مساكن وفنادق، بواقع 6 كيلو متر لكل فئة، بنحو 10 آلاف غرفة فندقية.

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جاء ذلك خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى محافظة مرسى مطروح، ومدينة العلمين الجديدة، لتفقد المدينة والأعمال التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.