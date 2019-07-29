​جامعة أسوان: بدء الدراسة في كليتي إدارة الأعمال والحاسبات سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

وافق مجلس جامعة أسوان، على بدء الدراسة في كليتي إدارة الأعمال والحاسبات والمعلومات التابعتين للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الجامعتين لإنشاء هاتين الكليتين داخل الحرم الجامعي بأسوان.

جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس جامعة أسوان الذي عقد الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وحضور مستشاري ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة

شهدت الجلسة تكريم عدد من قيادات وعمداء الجامعة عقب بلوغهم سن المعاش وتقديم الدروع التذكارية لهم وهم: الدكتورة حنان عبد المنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن عبد الباسط القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد نجدي القائم بأعمال عميد كلية الخدمة الاجتماعية، علاوة تقديم درع لروح المرحوم الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الراحل والذي وافته المنية منذ بضعة أشهر .

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وقرر المجلس، استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء كلية السياحة والفنادق بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات نظرًا لأن أسوان هي محافظة سياحية وفي حاجة ماسة لكلية السياحة والفنادق .

واستعرض المجلس استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد علاوة على مناقشة الاستعدادات الجادة لتنظيم جامعة أسوان للأسبوع الأول للجامعات الأفريقية خلال الفترة من 19 حتى 25 أكتوبر المقبل بمشاركة 15 جامعة أفريقية و25 جامعة مصرية .

ووافق المجلس، على ضوابط قبول الطلاب بنظام الانتساب العام، والموافقة على تعيينات جديدة لبعض أعضاء هيئة التدريس.