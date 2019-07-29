ليس مشهدًا من "السرعة والغضب".. ضبط سائق بالسعودية بعد حادث مروع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قالت صحيفة عكاظ السعودية إن السلطات في المملكة ضبطت سائق متهور في مدينة جازان، وذلك بعد تسببه في حادث لسرعته الجنونية.
وانتشر عبر موقع سناب شات للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو لسيارة تتحرك بسرعية رهيبة حاولت المرور بين سيارتين لكنها اصطدمت بواحدة لتدفعها نحو جانب الطريق، فاقتلعت الأخيرة عمود إنارة.
وكتبت صحيفة عكاظ، الإثنين، إن مقطع الفيديو ليس مشهدًا من فيلم السرعة والغضب"، لكنه لسائق متهور على طريق "جازان – صبيا" جنوبي المملكة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 على الأقل.
التقط الفيديو سائق سيارة كانت خلف الواقعى، وأظهر الفيديو الذي لا يتخطى عشر ثوان الحادث.
ولم يتضح بعد العدد الدقيق لضحايا الحادث، فيما أفادت مصادر مطلعة بأنه أودى بحياة أحد سالكي الطريق.
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