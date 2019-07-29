محافظ بني سويف في مؤتمر "الدخل والاستهلاك": الدولة تسير نحو تنمية مستدامة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن الدولة المصرية، تسير بخطى مدروسة وواثقة نحو تنمية مستدامة تشمل كافة الفئات بكل المناطق، مع إعطاء الأولوية للفئات والشرائح والمناطق الأكثر احتياجًا.

مشيرًا إلى أنه بالفعل بدأت تلك الجهود تسفر عن نتائج فعلية على أرض الواقع، حيث تتضافر كافة الجهود في منظومة وفريق عمل واحد، لتوفير حياة كريمة في إطار رؤية مصر التنموية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، الذي عقد بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حضور وزراء (التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، المالية، التموين، التضامن الاجتماعي)، وعدد من المحافظين، والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وممثل المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية المؤتمر الذي يدعم أجهزة الدولة بالبيانات والمعلومات والمؤشرات الهامة والدقيقة، التي من خلالها يتم تحديد الأولويات وتوجيه بوصلة التنمية للفئات والمناطق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أن هذه المؤشرات تدعم نظم التقييم لكافة الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمنظومة الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.