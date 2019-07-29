قتلى وجرحى من الجيش السعودي وجماعة أنصار الله تعلن مسئوليتها عن الحادث

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة عسكريين سعوديين، بقصف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
ووفقاً لـ"المسيرة"، أوقع القصف قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.
على صعيد مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، قُتل وأصيب جنود يمنيون باستهداف "أنصار الله" تجمعات عسكرية يمنية بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 (مداه 3 كم)، قبالة السديس في قطاع نجران، حسب "المسيرة".
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