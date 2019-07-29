قتلى وجرحى من الجيش السعودي وجماعة أنصار الله تعلن مسئوليتها عن الحادث

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة عسكريين سعوديين، بقصف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات لقوات سعودية ويمنية شرق جبل النار التابع إدارياً لمديرية حرض في محافظة حجة قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية

ووفقاً لـ"المسيرة"، أوقع القصف قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.

إلى ذلك، قالت "أنصار الله" إن مقاتليها قنصوا 5 جنود من الجيش اليمني في مديرية حيران وشرق مثلث عاهم بمديرية حرض شمال غربي حجة.

على صعيد مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، قُتل وأصيب جنود يمنيون باستهداف "أنصار الله" تجمعات عسكرية يمنية بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 (مداه 3 كم)، قبالة السديس في قطاع نجران، حسب "المسيرة".