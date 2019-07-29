حرب عصابات تودي بحياة العشرات في سجن برازيلي

قتل 52 شخصاً على الأقل، الاثنين، خلال مواجهات وقعت داخل سجن شمالي البرازيل، حسبما أعلنت السلطات المحلية.
كما أضرم السجناء النار في جزء من السجن البرازيلي، ومنعوا السلطات من دخول أجزاء من المنشأة.
وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في بارا لوكالة "فرانس برس": "إنها مواجهة بين أفراد في عصابات متنافسة"، موضحة أنه تم احتجاز حارسين قبل أن يتم الإفراج عنهما.
وكانت السلطات البرازيلية قد عثرت على ما لا يقل عن 40 سجينا مخنوقين، في أواخر مايو، في سجن بمدينة ماناوس.
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