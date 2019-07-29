القائم بأعمال السفارة السورية في عمان يعاتب الحكومة الأردنية

عاتب أيمن علوش القائم بأعمال السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان، لحكومة الأردنية لرفض وزير الخارجية وأمينها العام استقباله قبل مغادرته للبلاد.

وأفادت وكالة "عمون" الأردنية بأن علوش أشار إلى أنه رغم طلبه المبكر، إلا أن الاستجابة

لرؤيته كانت في الساعات الأخيرة من مغادرته وعلى مستوى دون الوزير أو الأمين العام، خلافا للبروتوكول والعرف الدبلوماسي.

ونقلت الوكالة عن السفير قوله: "السن بالسن والعين بالعين.

سأدعو حكومتي لاستخدام نفس الأسلوب والطريقة في وداع القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق".

وحظى علوش بوداع من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان، حيث استقبلاه اليوم الاثنين، إضافة إلى العشاء الأخير له في منزل النائب، طارق خوري، ليلة أمس بحضور نواب وشخصيات مؤيدة لدمشق.