معلومات عن الابن العاشر لمؤسس السعودية الأمير بندر

ركزت الصحف والمواقع الإلكترونية السعودية، على وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، وسيصلى على الفقيد بعد صلاة عشاء اليوم الاثنين، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وفق ما نقلت وكالة الانباء السعودية "واس".

والأمير بندر هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني، لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

وهو والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان

بن عبد العزيز، وتوفى عن عمر ناهز 95 عامًا.

ونشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبد العزيز، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

الوطن العربي يعزي الملك سلمان في وفاة شقيقه

وتلقى الملك سلمان، برقية عزاء من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الأمير بندر.

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وأعرب سمو أمير دولة الكويت، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلًا المولى تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى الملك سلمان أيضًا برقيات مماثلة من السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

وذكرت صحيفة سبق، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استلم برقية بعث تهنئة للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية.