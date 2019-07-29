مصارف قطر.. نزيف الخسائر متواصل

أبوظبي (مواقع إخبارية)

واصلت الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر إعلان نتائج أرباحها خلال النصف الأول من عام 2019، حيث هوت أرباح بنك قطر الأول خلال النصف الأول من العام الجاري، كما هبطت إيرادات المصرف الذي يستثمر في القطاع العقاري وإدارة الثروات، نتيجة لضعف الاستثمار والأداء في السوق القطري وغياب أفق تحسن بيئة العمل والاقتصاد والتجارة في البلاد.

ووفق بيان البنك إلى بورصة قطر، فقد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 صافي خسارة قدرها 301.3 مليون ريال.

وقال البنك: بلغت إيرادات البنك 13.8 مليون ريال، مقارنة بإيرادات سلبية بلغت 243 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأدى سوء الأوضاع الاقتصادية في قطر إلى إعلان العديد من البنوك العاملة في البلاد التوجه إلى أدوات الدين الخارجية (سندات، صكوك، أذونات)، لتوفير السيولة اللازمة لتلبية عملياتها التشغيلية.

وارتفعت خسائر بنك قطر الأول في 2018 بنسبة 79% لتناهز 482 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 269 مليون ريال (74 مليون دولار) في 2017.

وتجاوباً مع الخسائر المعلنة؛ هبط سعر سهم بنك قطر الأول المدرج ببورصة قطر أمس لأدنى مستوى على الإطلاق، متصدراً أحجام التداول.

وبدأت الشركات المدرجة في بورصة قطر الإفصاح عن نتائجها للنصف الأول 2019، مبينة أن تراجعات طرأت على عدد من الأرقام الرئيسة مثل الأرباح والإيرادات ورأس المال، في ظل السياسات الفاشلة لتنظيم الحمدين، والتي تسببت في عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار بالدويلة الصغيرة، ما عرض المستثمرين لخسائر فادحة، أسفرت عن هروب رؤوس الأموال.

وتراجع عدد من القطاعات الاقتصادية في السوق القطرية، متأثرة بضعف البيئة الاستثمارية، وتراجع الثقة في مؤشرات الاقتصاد المحلي، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة منذ يونيو 2017.