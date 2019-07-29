صور.. مقتل 10 مدنيين بقصف لميليشيات الحوثي على سوق في صعدة

نفذت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، الإثنين، مجرزة في سوق شعبي بمحافظة صعدة في اليمن راح ضحيتها 10 مدنيين.

وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في حسابه الرسمي على "تويتر"، "ندين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين الأبرياء"، مضيفا أن المجرزة أسفرت أيضاً عن "20 جريحاً آخرين بينهم عدد من الأطفال في حصيلة غير نهائية".

وأكد الوزير أن "هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء المنطقة، كعقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة، تضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الانسانية وتؤكد إرهاب ودموية هذه المليشيا التي لا تتقن سوى القتل وسفك الدماء وبث االخوف في نفوس المواطنين".

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وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام بإدانة هذه الجريمة النكراء والعمل على إدراج الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، ودعم الحكومة لاستعادة باقي المحافظات وتثبيت الأمن والاستقرار.

كما دعا إلى "إنهاء معاناة الشعب اليمني المتفاقمة جراء الانقلاب الحوثي وجرائمه اليومية بحق المدنيين".