مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

قتل جنديان أميركيان، اليوم الإثنين، في أفغانستان، وفق ما أفادت قيادة عملية حلف شمال الأطلسي في هذا البلد.
وقالت قيادة الأطلسي، في بيان، إن الجنديين قتلا خلال معارك، من دون تفاصيل إضافية.
ولم تكشف القيادة عن هوية الجنديين.
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وأوضحت قيادة الأطلسي في بيانها "تم حجب اسمي الجنديين، اللذين قتلا في الميدان، لمدة 24 ساعة حتى إبلاغ أقاربهما".
وبذلك، يرتفع الى 12 عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا أثناء القتال هذا العام في أفغانستان.
يأتي مقتل الجنديين فيما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامبنيته سحب الجنود من هذا البلد.
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