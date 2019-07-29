حزب "شين فين" يتهم جونسون بإهانة رئيس وزراء إيرلندا

اتهم حزب "شين فين" الجمهوري الإيرلندي، رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بالازدراء "المهين للغاية" لرئيس وزراء إيرلندا، نظرا لأن جونسون لم يتصل به منذ توليه منصبه يوم الأربعاء الماضي.

وقالت ميشيل أونيل زعيمة حزب "شين فين" في مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا إنها أثارت عدم اتصال جونسون برئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارداكار مع وزير شؤون إيرلندا الشمالية الجديد جوليان سميث.

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وتابعت أونيل "هذا مهين للغاية في ظل التأثير الكارثي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على جزيرة إيرلندا".

وأضافت "أبلغنا (سميث) أن المواطنين هنا صوتوا للبقاء (داخل الاتحاد الأوروبي) ويجب احترام رغباتهم وليس تجاهلها تماماً".

وقد تحدث جونسون هاتفياً مع زعماء آخرين منذ توليه منصبه، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.