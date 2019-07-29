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52 قتيلاً في مواجهات داخل سجن بالبرازيل

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قتل 52 سجيناً خلال مواجهات داخل سجن في مدينة التاميرا بولاية بارا البرازيلية في شمال البلاد.

وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في بارا "إنها مواجهة بين أفراد عصابات متنافسة. تم احتجاز حارسين قبل أن يتم الإفراج عنهما"، مضيفة، "المواجهات بدأت قرابة الساعة السابعة (العاشرة ت غ) وانتهت مساءً".

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ونهاية مايو الماضي، قتل 55 سجيناً في مواجهات استمرت يومين في العديد من سجون ولاية أمازونيا. وبداية 2017، تسببت أعمال شغب دامية بمقتل نحو 100 سجين خلال شهر.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات تنسب هذه المجازر إلى مواجهات بين عصابات متنافسة لتهريب المخدرات.

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