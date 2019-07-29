كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تداوي جراح الصوماليين بعد فضيحة تورط الحمدين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تكن فضيحة التسجيلات التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سوى دليل إضافي على ما جرى الكشف عنه سابقاً حول دعم تنظيم الحمدين في الدوحة للإرهاب، لكن رغم أن جرائم الإمارة الخليجية، أضحت واضحة وضوح الشمس، إلا أن تميم العار وحاشيته يحاولون تدارك الأمر عبر إظهار دوحة التطرف وكأنها تعمل من أجل الخير وتسعى لتضميد جراح الضحايا.

ففي محاولة لتبييض صورتها، أعلنت قطر إرسال طائرة لنقل ضحايا تفجير مقديشو للعلاج بالدوحة رغم أن أيديها ملطخة بالدماء في البلد الذي أنهكته الاضطرابات وسط تواطؤ من الرئيس محمد عبدالله فرماجو، حسبما رصدت منصة مداد نيوز.

وهبطت طائرة قطرية، بمطار آدم عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد أيام من تفجير في محيط المطار استهدف مسؤولين ببلدية مقديشو.

الطائرة أقلت 12 مصابا من بينهم عمدة مقديشو، إضافة إلى 16 مرافقا تتقدمهم سعادة السيدة خديجة محمد ديريه، وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية الصومال.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح، بينهم رئيس بلدية مقديشو، عبد الرحمن عمر عصمان، في تفجير استهدف مبنى البلدية وتبنّته “حركة الشباب” المتطرفة.

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وأعلنت الحكومة الصومالية، أن “غالبية الضحايا من موظفي المجلس البلدي”، فيما تبنت “الشباب” التفجير موضحة أن هدفها كان اغتيال المبعوث الأممي إلى الصومال، جيمس سوان، الذي غادر المبنى قبل الحادث بقليل.

يأتي ذلك بعد أيام من كشف تسجيل صوتي مسرب حصلت عليه “نيويورك تايمز” لرجل الأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، ارتباط الدوحة بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين ودعم المتطرفين الذين يشنون عمليات إرهابية لنيل مكاسب اقتصادية وسياسية في هذا البلد الأفريقي الممزق.

والتسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم من حمد، يؤكد فيه المهندي أن “أصدقاء قطر” يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو الماضي “لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد منافسيها”.

سياسة قطر في الصومال لم تكن بعيدة عن نهجها الخبيث الذي بات مكشوفا للجميع، فهي الدويلة ذات الوجهين، ترسل الطائرة لنقل الجرحى أمام الكاميرات، بينما تجند وتمول الإرهاب وتغذي الحركات المسلحة وتسفك الدماء دون رحمة.

تنظيم الحمدين يحاول تبييض صورته وتغطية جرائمه بتقديم مساعدات إنسانية لضحايا إرهاب هم المسؤولون عنه ورعايته من أجل مصالحه الخاصة وتوسيع نفوذه.