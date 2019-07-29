كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة بضواحي طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات الإرهابية بضواحي طرابلس، هي الثامنة منذ بداية عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في الرابع من أبريل الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات.

وأصدر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بيانا، الإثنين، جاء فيه : إن قواتنا المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة شمال العزيزية بضواحي طرابلس."

وأظهر تقرير لموقع "Flight Radar" حول الحركة الجوية قبالة الساحل الليبي وجودا دائما لطائرة الإنذار المبكر "Boeing 737 Peace Eagle" التابعة لسلاح الجو التركي قبالة الساحل الليبي انطلاقاً من قاعدة قونيا الجوية.