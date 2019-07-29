تقارير تونسية.. الترجي يعزز ملفه أمام “طاس” بتصريح البنزرتي

ذكرت تقارير تونسية، اليوم الاثنين، أن فريق الترجي التونسي، استعان بتصريح فوزي البنزرتي، المدرب السابق للوداد الرياضي، في ملفه أمام محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، من أجل حسم لقب دوري أبطال إفريقيا لصالحه.

وأكدت التقارير ذاتها، أن مسؤؤلي الترجي أدرجوا تصريح المدرب التونسي، الذي قال إن الفريق الأحمر انسحب من اللقاء بسبب غياب “الفار” وليس لأسباب أمنية، بالملف الذي تم تقديمه، اليوم الاثنين، إلى “طاس”، التي استمعت لرئيسي وعميدي الفريقين، بالإضافة لحكم المباراة الغامبي باكاري غاساما.

ومن المنتظر أن تصدر “طاس” قرارا نهائيا بخصوص المباراة، الأربعاء القادم، علما أن المواجهة توقفت عند الدقيقة 62، بعد أن رفض الحكم الغامبي هدفا مشروعا لممثل الكرة المغربية، قبل أن يُكتشف غياب “الفار” عن النهائي، عكس مباراة الذهاب في الرباط التي أجريت بتواجده.

ورفض الفريق الأحمر حينها إكمال دقائق اللقاء، إلا بتشغيل “الفار” والبث في هدفه المرفوض، ليعلن غاساما عن نهاية المباراة، وتتويج الترجي باللقب، قبل أن يطالب “كاف” الفريق التونسي بإعادة الكأس والميداليات، عقب إصدار مكتبه التنفيذي قرارا يقضي بإعادة المباراة النهائية، ليرفع بعدها كل فريق الملف إلى “طاس”.