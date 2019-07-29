رسميا.. حفل استقبال بطنجة والولاء في تطوان.. تفاصيل برنامج عيد العرش غدا الثلاثاء

أعلنت وزارة وزارة القصور والتشريفات والأوسمة، عن برنامج عيد العرش، الذي سيبتدئ، يوم غد الثلاثاء، بقصر مارشان بمدينة طنجة، حيث سيترأس الملك حفل استقبال بمناسبة الذكرى 20 على تربعه على العرش.

وكشف بلاغ للوزارة، عشية اليوم الاثنين، أن الملك، سيترأس حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي بمدينة تطوان، وذلك ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد زوال يوم الأربعاء المقبل.

وبصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أضاف البلاغ أن الملك محمد السادس سيترأس حفل أداء القسم، بساحة مشور القصر الملكي، بمدينة تطوان، وذلك زوال يوم الأربعاء المقبل.

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وسيؤدي القسم أمام الملك الضباط المتخرجون الجدد، من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وستقام بهذه المناسبة مأدبة غداء بنادي ضباط الحرس الملكي تنظمها القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.