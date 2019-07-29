بسبب السباعية.. ريال مدريد يرفض بيع خاميس إلى جاره أتليتيكو

برفض فريق ريال مدريد الإسباني بيع لاعبه الكولومبي “خاميس رودريغيز”، العائد من إعارة موسمين في صفوف بايرن ميونخ الألماني، إلى جاره أتليتيكو مدريد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، اليوم الاثنين، أن “فلورنتينو بيريز”، رئيس الفريق الملكي، قرر عدم بيع “خاميس” إلى الأتليتيك، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة، التي ألحقها “الروخي بلانكوس” بالريال، السبت الماضي، بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، برسم الكأس الدولية للأبطال.

وأضاف الموقع ذاته أن بيريز أوقف إتمام انتقال اللاعب الكولومبي إلى أتليتيكو مدريد، تفاديا لتقوية خطوط أحد أبرز منافسيه المباشرين في المسابقات الإسبانية والأوربية.

وانضم خاميس إلى تداريب “الميرينغي”، اليوم، رفقة البرازيلي كاسيمرو، ومواطنه ميليتاو، بعد استفادتهم من عطلة إضافية، لمشاركتهم مع كولومبيا والبرازيل في نهائيات “كوبا أمريكا”، التي احتضنتها الملاعب البرازيلية، وتوج بها منتخب “السيليساو”.