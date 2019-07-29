مديرية الحموشي تُوقف زوجين بطلا شريط فيديو “العنف بالشارع العام” كانا في حالة سكر

أعلنت مصالح الأمن في الدار البيضاء عن توقيفها زوجين بطلا شريط فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، على نطاق واسع خلال هذه الأيام.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأنها تفاعلت مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص وهو يعتدي جسديا على سيدة بالشارع العام، ويقوم بسحبها أرضا بالقرب من إحدى الملتقيات الطرقية.

وافادت المديرية العامة للأمن الوطني أن البحث المنجز كشف أن هذه الواقعة سبق أن كانت موضوع مسطرة قانونية باشرتها مصالح الأمن بمنطقة عين السبع الحي المحمدي في الثامن عشر من شهر يوليوز الجاري.

وحول ظروف وملابسات هذه القضية، أوضح البحث أن الأمر كان يتعلق في حقيقته بشجار بين زوجين، كانا في حالة سكر متقدمة، قبل أن يعمد الزوج إلى تعنيف زوجته وتعريضها لاعتداء جسدي بالشارع العام.

وتوضح السجلات القضائية، أن الزوجين تم الاحتفاظ بهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها أمام العدالة بسبب حالة السكر التي كانا عليها وقت النازلة، وكذا من أجل العنف الممارس ضد الزوجة