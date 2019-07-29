مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل جنديان أمريكيان، الاثنين، في أفغانستان، وفق ما أفادت به قيادة عملية حلف شمال الأطلسي في هذا البلد.

وقالت قيادة الأطلسي، في بيان: "إن الجنديين اللذين لم تكشف هويتهما قتلا خلال معارك، من دون تفاصيل إضافية".

وبهذا الهجوم، يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا منذ بداية العام في هذا البلد إلى 12.

وأعرب الرئيس دونالد ترامب مجددا عن رغبته في وضع حد "للحروب التي لا تنتهي" لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.

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وتسعى واشنطن إلى تسريع المحادثات في وقت تستعد أفغانستان لإجراء انتخابات رئاسية في سبتمبر/ أيلول والولايات المتحدة في 2020.

ويقول الرئيس الأمريكي إنه يرغب في سحب قواته قبل انتخابات 2020، بحسب ما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين.

وأورد بومبيو أن ترامب "قال بكل وضوح انهوا الحروب التي لا تنتهي وباشروا الانسحاب".