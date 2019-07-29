الان تتابع آل جابر: استهداف الحوثيين للسوق الشعبي في ال ثابت جريمة بشعة لإرهاب المدنيين الرافضين لهم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال محمد آل جابر، سفير السعودية في اليمن، إن إجرام وإرهاب الميليشيا الحوثي المدعومة من ايران لا يتوقف: تعدم ٣٠ أسيرا وتسحل مجاهد قشيرة، وتجند الأطفال، وتقابل بإدانات دوليه محدودة، فتستهدف اليوم بالكاتيوشا سوق شعبي في ال ثابت في جريمة بشعة لإرهاب السكان المدنيين، ومنعهم من الثورة ضدهم وبنفس أسلوب داعش وحزب الله وإيران في سوريا.
وأضاف آل جابر أن ما قامت به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين الأبرياء بسوق ال ثابت، نكاية بوطنيتهم وموقفهم البطولي ضد مشروع المليشيا ورفضهم لأجندتها الدموية.
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