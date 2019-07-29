فيديو يكشف الكارثة.. المياه تتدفق من أسقف مستشفى جديد يملكه النظام التركي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، الاثنين، تسرب المياه من أسقف أكبر مستشفي في مدينة بورصة، افتتحت منذ 15 يوما، وتبلغ تكلفتها 399 مليون دولار.

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وأفادت تقارير تركية بأن مياه الأمطار ضربت المستشفى الجديد، وتسبت في الفضيحة التي كشفت فساد شركات الإنشاءات التي يمتلكها قيادات حزب العدالة والتمية الحاكم في تركيا.