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الان تتابع فيديو يكشف الكارثة.. المياه تتدفق من أسقف مستشفى جديد يملكه النظام التركي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
كشف فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، الاثنين، تسرب المياه من أسقف أكبر مستشفي في مدينة بورصة، افتتحت منذ 15 يوما، وتبلغ تكلفتها 399 مليون دولار.
وأفادت تقارير تركية بأن مياه الأمطار ضربت المستشفى الجديد، وتسبت في الفضيحة التي كشفت فساد شركات الإنشاءات التي يمتلكها قيادات حزب العدالة والتمية الحاكم في تركيا.
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