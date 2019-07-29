شاهد.. الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية بضواحي طرابلس

وذكر ذلك المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، على "فيسبوك"، فيما نقلت وكالة سبونتيك الروسية، عن مصدر في المركز الاعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، إن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية، ولم تكن مسلحة، وأنها صناعة تركية.

وقال إعلام الجيش الوطني الليبي، يوم 25 يوليو الجاري، إن دفاعات الجيش الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الجفرة جنوب شرقي طرابلس.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ألقى، الأربعاء الماضي، كلمة أمام الليبيين أعلن خلالها اقتراب حسم معركة طرابلس.