رئيس المجلس العسكري السوداني يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله .
وأعرب الفريق برهان عن أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
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