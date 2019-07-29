الجيش الليبي: ميليشيات حكومة الوفاق على وشك الانهيار

أكد العميد خالد المحجوب من المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن "الوضع الميداني للميليشيات على وشك الانهيار التام خاصة مع الضربات المتلاحقة التي تنفذها قوات الجيش ضدهم بقواته البرية والجوية".

وأضاف المحجوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "المتوسط الليبية"، أن "ما حدث في الجفرة وما قامت به الميليشيات باستهداف طائرة النقل التي خصصت لنقل الحجيج من خلال طائرة تركية مسيرة يقودها ضباط أتراك، دفع القيادة العامة لإصدار الأوامر باستهداف الموقع الذي انطلقت منه الطائرة، وهو ما حدث باستهداف عدة مواقع للميليشيات في مدينة مصراتة والكلية الجوية وفي سرت".

وأكد على أن الضربات كانت حاسمة، حيث استهدفت أهداف مهمة اختيرت بعناية، ورأى أن هذه الضربات أثبتت قدرة قواته على الوصول لأي هدف عسكري للمليشيات، كما أنها كانت ضربة معنوية لم تتوقعها.