السودان: إعلان حظر التجول في مدن ولاية شمال كردفان

أفادت "لجنة أطباء السودان المركزية" اليوم الاثنين بمقتل 5 مدنيين، بينهم 4 طلاب، خلال مشاركتهم في احتجاجات في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان.

وذكرت اللجنة، وهي تجمع مهني غير رسمي، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن 5 طلاب لقوا حفتهم "إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي".

وأشارت إلى وجود عدد كبير من الإصابات، بعضها حرجة.

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وخرجت المظاهرات احتجاجاً على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشح السلع بما في ذلك الوقود والخبز.

كما احتج المتظاهرون على تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

وذكر موقع "باج نيوز" الإخباري السوداني أن والي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله أصدر قراراً بإعلان حظر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بمدن كل من الأبيض وأم روابة والرهد أبو دكنة اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، إلى جانب تعليق الدراسة لمرحلتي الأساسي والثانوي.