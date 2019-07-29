قال قائد عسكري من المعارضة السورية، الأحد، إن القوات الحكومية شنت هجوماً على مواقع للمعارضة في ريف حماة.
وقال القائد من الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض، في تصريح خاص، طالباً عدم الكشف عن هويته: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم واسع شنه الجيش السوري والمجموعات الموالية له على جبهات تل ملح وجبين في ريف حماة الغربي مساء الأحد ، وأن القوات المهاجمة تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".
وأضاف "بدأت القوات الحكومية السورية هجومها على قرية تل ملح وتلها الاستراتيجي بعد قصف صاروخي ومدفعي عنيف، حيث أطلقت مئات القذائف الصاروخية والمدفعية على القرية وتلها الاستراتيجي، واستطاعت فصائل المعارضة صد كل محاولات التقدم".
وكشف القائد العسكري أن "الهجوم الذي بدأته القوات الحكومية اليوم جاء بعد وصول ضباط من رتب عليا من القوات الحكومية إلى ريف حماة وعقدها عدة اجتماعات بحضور ضباط من القوات الروسية والتي اعدت وتقود العمليات العسكرية".
من جانبه، قال قائد ميداني في القوات الحكومية: "حققت القوات الحكومية تقدماً، ووصلت إلى أطراف قرية تل ملح ولا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم القوات الحكومية، مع استهداف سلاح الجو والمدفعية لكل خطوط امداد المجموعات المسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تشن هجوماً على مواقع المعارضة في ريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.