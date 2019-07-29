مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية يعتزم الاستقالة

ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأحد، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس يعتزم تقديم استقالته من منصبه، وذلك بعد أن قضى أكثر من عامين في هذا المنصب.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدرين مطلعين لم تكشف عن هويتهما، أن كوتس سيستقيل بسبب اختلافه مع بعض رؤى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالأمن القومي.
وتابعت نقلاً عن أحد المصدرين، أن ترامب يخطط لترشيح النائب جون راتكليف، وهو جمهوري من تكساس، ليحل محل كوتس.
ولم يرد تعليق رسمي من جانب البيت الأبيض على ما ذكرته الوكالة.
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