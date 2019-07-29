وصول 8051 حاجاً سورياً إلى السعودية

بلغ عدد الحجاج السوريين الواصلين إلى المملكة العربية السعودية، 8051 حاجاً، بعد وصول قرابة 2041 حاجاً، اليوم الأحد، ضمن الدفعات المتتالية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وكان في استقبال الحجاج الطاقم الإداري بمكة المكرمة وفريق مدينة الحجاج بجدة، حيث كانت إجراءات الدخول في معبر باب الهوى وفي مدينة الحجاج ميسرة وسريعة، كما استقبلهم رجال الجوازات وابتساماتهم تعلو وجوههم، وذلك خدمة لحجاج بيت الله الحرام، وفق ما أوردت شبكة "شام" الإخبارية، اليوم الأحد.

وأعلنت لجنة الحج العليا السورية، وصول أول طائرة للحجاج السوريين إلى مدينة جدة السعودية، والقادمين من مدينة هاتاي التركية، أمس الأربعاء، مع بدء تدفق الحجاج السوريين من عدة بلدان مسجلين فيها إلى الأراضي المقدسة لأداة فريضة الحج.

وتواصل "لجنة الحج السورية العليا" التابعة للائتلاف الوطني منذ سبع سنوات، وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في تقديم خدماتها لجميع السوريين، الذين يتمكنون عاماً بعد عام من أداء هذه الفريضة، في ظل رعاية وتنسيق وخدمات متميزة.