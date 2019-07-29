شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي، إن جنديين أمريكيين قتلا في أفغانستان اليوم (الإثنين) بينما تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 18 عاماً عبر المفاوضات. ولم تصدر البعثة مزيداً من التفاصيل.
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