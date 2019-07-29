الأمم المتحدة تدعو لهدنة في ليبيا وتحذر الأطراف الخارجية من تأجيج الصراع

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جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة) دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم (الإثنين) إلى إعلان هدنة في ليبيا بمناسبة قرب عيد الأضحى، وحذر من أن تدفق الأسلحة من الداعمين الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة يؤجج الصراع. وقال سلامة لمجلس الأمن الدولي، إن الهدنة يجب إعلانها بمناسبة عيد الأضحى وأن تصحبها خطوات لبناء الثقة، مثل تبادل السجناء والرفات وإطلاق سراح المعتقلين.

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم (الإثنين) إلى إعلان هدنة في ليبيا بمناسبة قرب عيد الأضحى، وحذر من أن تدفق الأسلحة من الداعمين الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة يؤجج الصراع. وقال سلامة لمجلس الأمن الدولي، إن الهدنة يجب إعلانها بمناسبة عيد الأضحى وأن تصحبها خطوات لبناء الثقة، مثل تبادل السجناء والرفات وإطلاق سراح المعتقلين.

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