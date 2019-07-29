شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: بريطانيا بحاجة إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون اليوم (الإثنين)، إن هناك فرصة لإبرام اتفاق جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وإنه يريد اتفاقاً تجارياً جديداً كبيراً أيضاً. وقال خلال زيارة لقاعدة بحرية في اسكتلندا: «ما نريد أن نفعله هو أن نوضح تماماً أن خطة الدعم ليست جيدة، بل مميتة، يجب أن تذهب، فهناك مجالاً لإبرام اتفاق جديد».

قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون اليوم (الإثنين)، إن هناك فرصة لإبرام اتفاق جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وإنه يريد اتفاقاً تجارياً جديداً كبيراً أيضاً. وقال خلال زيارة لقاعدة بحرية في اسكتلندا: «ما نريد أن نفعله هو أن نوضح تماماً أن خطة الدعم ليست جيدة، بل مميتة، يجب أن تذهب، فهناك مجالاً لإبرام اتفاق جديد».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: بريطانيا بحاجة إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.